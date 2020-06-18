Пара из Ужгорода дала своему сыну имя Зеленский

Необычным именем может похвастаться девочка из Индии – ее назвали в честь коронавируса. А в Ужгороде пара решила назвать своего новорожденного сына Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции на странице в Facebook.

Среди редко употребляемых имен также есть: Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Самыми распространенными именами среди мальчиков стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. А самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Всего в течение 5 месяцев 2020 отделами ГРАЦС Закарпатской области зарегистрировано 5398 новорожденных.

Как сообщали Українські Новини, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что дети, рожденные методом суррогатного материнства, содержатся в хороших условиях и питаются по графику. Долгое время родители не могли их забрать из-за эпидемии коронавируса и отмены авиарейсов.

Поэтому услуга по предоставлению пособия на детей для физлиц-предпринимателей появилась на портале "Дія".