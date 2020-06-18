Венедиктова просит суд избрать для Порошенко личное обязательство вместо ареста

Генеральный прокурор Иринаи Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для бывшего Президента Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

Об этом во время заседания суда сообщил прокурор Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"...(просим) применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства", - сказал он.

По его словам, также генпрокурор просит суд возложить на экс-Президента ряд обязательств, в частности, являться к следователю, прокурору и в суд, не покидать город, в котором проживает, а также воздержаться от общения с рядом свидетелей.

В то же время защита Порошенко возразила против такого ходатайства.

Также защита экс-Президента выступила против рассмотрения меры пресечения Печерским судом из-за неподсудности, так как орган расследования, а именно Госбюро расследований, находится в Шевченковском районе, а не в Печерском.

Адвокаты Порошенко. Фото:Facebook Ирина Геращенко

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Как сообщали Українськi Новини, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Петр Порошенко перенес похороны своего отца, чтобы прийти на судебное заседение.

Тем временем под судом собралось больше двух тысяч человек поддержки Порошенко.