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  • Венедиктова просит суд избрать для Порошенко личное обязательство вместо ареста
18 июня 2020, четверг, 16:18 973
Политика 2020-06-18T16:30:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова просит суд избрать для Порошенко личное обязательство вместо ареста

Венедиктова просит суд избрать для Порошенко личное обязательство вместо ареста

Кира Молчанова
Суд, Печерский суд, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Иринаи Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для бывшего Президента Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

Об этом во время заседания суда сообщил прокурор Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"...(просим) применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства", - сказал он.

По его словам, также генпрокурор просит суд возложить на экс-Президента ряд обязательств, в частности, являться к следователю, прокурору и в суд, не покидать город, в котором проживает, а также воздержаться от общения с рядом свидетелей.

В то же время защита Порошенко возразила против такого ходатайства.

Также защита экс-Президента выступила против рассмотрения меры пресечения Печерским судом из-за неподсудности, так как орган расследования, а именно Госбюро расследований, находится в Шевченковском районе, а не в Печерском.

Адвокаты Порошенко. Фото:Facebook Ирина ГеращенкоАдвокаты Порошенко. Фото:Facebook Ирина Геращенко

Как сообщали Українськi Новини, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Петр Порошенко перенес похороны своего отца, чтобы прийти на судебное заседение.

Тем временем под судом собралось больше двух тысяч человек поддержки Порошенко.

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