Порошенко прибыл в суд и выступил перед сторонниками

Порошенко у здания суда в Киеве. Скриншот трансляции

Порошенко у здания суда в Киеве. Скриншот трансляции

Бывший Президент Петр Порошенко прибыл в суд по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки и выступил перед своими сторонниками, которые протестуют против "политического преследлвания" пятого президента.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

"Ни дожди, ни репрессии нас не остановили... Друзья, этот судебный процесс - мелкая месть мелких закомплексованных людей", - высказался на сцене Порошенко, смонтированной ранее.

Как сообщали Українськi Новини, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Петр Порошенко перенес похороны своего отца, чтобы прийти на судебное заседение.