Рада отказалась досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука

Верховная Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, который 11 июня заявил, что уходит из Рады.

За принятие проекта постановления №3673 проголосовали 175 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

16 мая 2019 года Вакарчук презентовал свою партию "Голос" и объявил об участии в досрочных выборах парламента.

При этом с начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 26 заседаний из 101, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Также Вакарчук не явился на заседание в четверг, когда рассматривалось его заявления о сложении депутатских полномочий.

На досрочных выборах парламента он был первым номером в списке "Голоса".

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук прогуливает работу в Раде с 20 мая.

Также жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская может пройти в Раду от партии "Голос" в случае сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.