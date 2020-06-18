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18 июня 2020, четверг, 12:20 36
Верховная Рада и партии 2020-06-18T12:30:01+03:00
Українські Новини
Рада отказалась досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука

Рада отказалась досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука

Елена Новикова
Верховная Рада, Голос, нардеп, Святослав Вакарчук, партия
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция

Верховная Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, который 11 июня заявил, что уходит из Рады.

За принятие проекта постановления №3673 проголосовали 175 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

16 мая 2019 года Вакарчук презентовал свою партию "Голос" и объявил об участии в досрочных выборах парламента.

При этом с начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 26 заседаний из 101, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Также Вакарчук не явился на заседание в четверг, когда рассматривалось его заявления о сложении депутатских полномочий.

На досрочных выборах парламента он был первым номером в списке "Голоса".

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук прогуливает работу в Раде с 20 мая. 

Также жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская может пройти в Раду от партии "Голос" в случае сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.

 

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