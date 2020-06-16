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16 июня 2020, вторник, 11:28 184
Политика 2020-06-16T14:30:04+03:00
Українські Новини
Умер отец Петра Порошенко

Умер отец Петра Порошенко

Кира Молчанова
Смерть, Отец, Алексей Порошенко, Петр Порошенко
Свечка
Свечка

Сегодня умер Алексей Порошенко — отец пятого президента Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает партия "Европейская солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", — говорится в сообщении.

Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным выражают соболезнования в связи с утратой.

"Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", - пишет партия.

Алексей Порошенко — Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020 года ему исполнилось 84 года.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле умер бывший министр образования и науки, отец депутата Верховной Рады от фракции "Голос" Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.

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