Умер отец Петра Порошенко

Сегодня умер Алексей Порошенко — отец пятого президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает партия "Европейская солидарность". "Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", — говорится в сообщении. Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным выражают соболезнования в связи с утратой. "Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", - пишет партия. Алексей Порошенко — Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020 года ему исполнилось 84 года. Как сообщали Українськi Новини, в апреле умер бывший министр образования и науки, отец депутата Верховной Рады от фракции "Голос" Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.