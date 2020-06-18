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18 июня 2020, четверг, 10:02 2025
Транспорт 2020-06-18T10:19:40+03:00
Українські Новини
За каденцию Кличко киевские пробки "догнали" Джакарту и Бангкок, оставив далеко позади Каир и Куала-Лумпур

За каденцию Кличко киевские пробки "догнали" Джакарту и Бангкок, оставив далеко позади Каир и Куала-Лумпур

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, Пробки, Автомобильные пробки, Дорожный трафик
Автомобильные заторы (иллюстрация). Фото из открытых источников
Автомобильные заторы (иллюстрация). Фото из открытых источников

За последний год транспортные пробки в столице Украины захватили центр и окраины города, "догнали" знаменитые "столицы пробок" Джакарту и Бангкок. Это становится очевидным из мирового рейтинга от всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom.

Расположившийся на 12-м месте в мировом рейтинге Киев идет следом за находящейся на 10-й позиции столицей Индонезии Джакартой и занимающей 11-е место столицей Таиланда Бангкоком. При этом, все 3 города имеют одинаковый индекс TomTom – 53%. А "отставание" Киева в рейтинге является в данном случае скорее не позитивным, а негативным фактором.

Так, и Джакарта и Бангкок на протяжении года сохранили прежний показатель в 53%, потому и находятся на более высокой позиции, чем Киев. Украинская же столица "нарастила" за год сразу 7%, догнав легендарные столицы пробок.

"Скачок" пробок сразу на 7% является рекордом для Топ-50 городов по рейтингу пробок.

В то же время, позади Киева в рейтинге оказался 20-миллионный Мехико, идущий 13-м месте. А ставшие настоящей легендой по хаотичности и загруженности трафика 16-миллионный египетский Каир и малайзийский Куала-Лумпур в реальности значительно отстали от украинской столицы. Так, столица Египта расположилась в рейтинге на 36-м месте, а столица Индонезии – на 46-м.

Ранее Українські Новини сообщали, Киев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса TomTom.

Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика). В топ-15 рейтинга доминируют города с населением более 7-8 млн жителей.

Согласно данным компании ТomTom, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дням 11 часам, "вычеркнутым из жизни".

При Кличко в Киеве не открыли ни одной станции метро, не построили ни одной новой транспортной развязки. Вместо этого мэр воздрузил пешеходный мост на склонах Днепра. 

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