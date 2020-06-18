У Зеленской пневмония средней тяжести, но в аппарате ИВЛ она не нуждается, — Офис Президента

Состояние первой леди Елены Зеленской стабильное, она продолжает пребывать на стационарном лечении в больнице с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - сказано в нем.

Супруга Президента находится в изоляции и под наблюдением врачей проходит антибактериальную терапию.

Президент Владимир Зеленский и дети здоровы.

Очередные ПЦР-тесты они сдадут 19 июня.

Как сообщали Українськi Новини,12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. 16 июня Зеленскую госпитализировали.

Зеленский перешел на особый режим работы: он ограничивает круг физического общения до охраны и ближайших помощников, переводит совещания в онлайн-режим, исключает личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Ранее Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса раздумывал над тем, чтобы заразиться для поддержки людей, но в итоге отвергнул эту идею.