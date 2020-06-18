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18 июня 2020, четверг, 16:35 11
Общество 2020-06-18T16:37:16+03:00
Українські Новини
Суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко до 1 июля

Суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко до 1 июля

Кира Молчанова
Печерский райсуд Киева, Печерский суд, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова
Порошенко в суде. Фото:Facebook Ирина Геращенко
Порошенко в суде. Фото:Facebook Ирина Геращенко

После того, как Генеральный прокурор Иринаи Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для бывшего Президента Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура, суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко до 1 июля

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Как сообщали Українськi Новини, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Петр Порошенко перенес похороны своего отца, чтобы прийти на судебное заседение.

Тем временем под судом собралось больше двух тысяч человек поддержки Порошенко.

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