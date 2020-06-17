В четверг Киев продолжит освежаться дождями. Термометр выше 28 градусов не поднимется

18 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +20...+26 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Киевской и Житомирской областях кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Полтавской области, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Донецкой области кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +28...+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +24...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

17 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, необычно холодное начало лета, изнуряющая жара и обильные осадки за первую половину июня синоптики объясняют тем, что из-за климата земная климатическая система находится в возбужденном состоянии и выдает погодные сюрпризы.

Народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.