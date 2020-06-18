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18 июня 2020, четверг, 08:54 1192
Политика 2020-06-18T09:45:02+03:00
Українські Новини
Похороны отца Порошенко перенесут из-за суда

Похороны отца Порошенко перенесут из-за суда

Ольга Фандорина
Суд, Похороны, Алексей Порошенко, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко перенес похороны отца из-за необходимости участвовать в заседании суда, где ему будут избирать меру пресечения. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", — написал он.

Цеголко сообщил, что в 10:00 в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду, а церемония прощания с Алексеем Порошенко состоится в 12:00 по адресу ул. Институтская, 7. По этому адресу расположен клуб Кабинета министров.

16 июня умер Алексей Порошенко — отец пятого президента Украины Петра Порошенко.

В Офисе генпрокурора сообщили, что просят суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен. 

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко. Подозрение касается незаконного назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.

Кроме того, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. 

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