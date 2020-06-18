Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском

В то время, как на днях в соцсетях разгорелась дискуссия из-за отсутствия русского языка в сервисе онлайн-заказов McDonald's в Украине, в компании раскрыли подход к использованию русского языка в общении с клиентами.

"Наши сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят", — сообщили в пресс-службе компании, пишет The Page.

При этом в McDonald's в Украине подчеркнули, что основным языком их общения с клиентами является украинский.

Если у клиентов возникают какие-либо языковые трудности в сети ресторанов компании, там, как отмечают в пресс-службе, всегда есть сотрудники, которые готовы прийти на помощь, – так называемые эксперты по гостеприимству.

Как сообщали Українські Новини, пользователи соцсетей с саркастическим недовольством продолжают обсуждать ситуацию и жаловаться на столь радикальное решение компании, называя данные меры дискриминацией русскоязычных украинцев.

Также депутат напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский. А Посольство Украины в США выступило в поддержку McDonald's, якобы названия блд на украинском звучат аппетитнее.

Ранее McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос".