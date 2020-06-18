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18 июня 2020, четверг, 19:00 185
Политика 2020-06-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском

Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском

Надежда Комендантова
Русский язык, McDonald's, McDonald's Ukraine, скандал в McDonald's
McDonald's. Фото: todayifoundout.com
McDonald's. Фото: todayifoundout.com

В то время, как на днях в соцсетях разгорелась дискуссия из-за отсутствия русского языка в сервисе онлайн-заказов McDonald's в Украине, в компании раскрыли подход к использованию русского языка в общении с клиентами.

"Наши сотрудники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят", — сообщили в пресс-службе компании, пишет The Page.

При этом в McDonald's в Украине подчеркнули, что основным языком их общения с клиентами является украинский.

Если у клиентов возникают какие-либо языковые трудности в сети ресторанов компании, там, как отмечают в пресс-службе, всегда есть сотрудники, которые готовы прийти на помощь, – так называемые эксперты по гостеприимству.

Как сообщали Українські Новини, пользователи соцсетей с саркастическим недовольством продолжают обсуждать ситуацию и жаловаться на столь радикальное решение компании, называя данные меры дискриминацией русскоязычных украинцев.

Также депутат напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский. А Посольство Украины в США выступило в поддержку McDonald's, якобы названия блд на украинском звучат аппетитнее. 

Ранее McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос". 

 

 

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