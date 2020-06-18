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18 июня 2020, четверг, 11:30 614
Внешняя политика 2020-06-18T11:47:14+03:00
Українські Новини
Четверть первого транша кредита МВФ Украине уйдет на покупку американских катеров.

Четверть первого транша кредита МВФ Украине уйдет на покупку американских катеров.

Елизавета Кесельман
Украина, МВФ, Америка, кредит МВФ, Закупка катеров, Первый транш МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

После того, как Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов, власти намерены закупить у США 16 патрульных катеров и техническое оборудование на 600 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности Министерства обороны США, передают Українськi Новини.

"Государственный департамент решил одобрить возможную военную продажу правительству Украины до шестнадцати патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования по оценочной стоимости в 600 млн долларов. Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности засвидетельствовало это, уведомив Конгресс об этой возможной продаже", - сказано в нем.

Речь идет о закупке до 16 малых боевых катеров Mark VI у SAFE Boats International, 32 артиллерийских систем MSI Seahawk A2, 20 электрооптических инфракрасных радаров FLIR, 16 систем громкоговорителей дальнего действия, 16 систем идентификации друзей или недругов, 40 пушек МК44, а также коммуникационного оборудования, запчастей и инструментов, учебного оборудования и логистической поддержки.

Как сообщали Українськi Новини, США предоставит Украине оборонное оборудование на $60 млн, включая ракеты Javelin. 

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