Четверть первого транша кредита МВФ Украине уйдет на покупку американских катеров.

После того, как Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов, власти намерены закупить у США 16 патрульных катеров и техническое оборудование на 600 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности Министерства обороны США, передают Українськi Новини.

"Государственный департамент решил одобрить возможную военную продажу правительству Украины до шестнадцати патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования по оценочной стоимости в 600 млн долларов. Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности засвидетельствовало это, уведомив Конгресс об этой возможной продаже", - сказано в нем.

Речь идет о закупке до 16 малых боевых катеров Mark VI у SAFE Boats International, 32 артиллерийских систем MSI Seahawk A2, 20 электрооптических инфракрасных радаров FLIR, 16 систем громкоговорителей дальнего действия, 16 систем идентификации друзей или недругов, 40 пушек МК44, а также коммуникационного оборудования, запчастей и инструментов, учебного оборудования и логистической поддержки.

Как сообщали Українськi Новини, США предоставит Украине оборонное оборудование на $60 млн, включая ракеты Javelin.