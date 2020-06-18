Сторонники Порошенко двинулись от Печерского суда на Банковую требовать прекратить "политические репрессии"

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубийпризывает протестующих возле здания Печерского суда Киева двигаться к Офису Президента и требовать от Президента Владимира Зеленского прекратить "политические репрессии" против бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

"Нет репрессиям! Пройдемся к Банковой!.. Только сначала сформируем колонны...", - сказал он.

Среди тех, кто также призвал протестовать возле здания Офиса Президента, депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко и Владимир Вятрович (оба - фракция "Европейская солидарность"), а также телеведущий канала "Прямой", блогер Андрей Полтава.

Люди в колонне выкрикивают лозунги: "Майдан живе!", "Ганьба", "Зелю геть!", "Україні потрібен Порох", "Мова! Віра! Армія!".

Сторонники Порошенко на Майдане. Фото: Facebook Александр Волчанский

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Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Офис генерального прокурора просит Печерский районный суд Киева должен был избрать бывшему Президенту Петру Порошенко, которому сообщили о подозрении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 10 млн гривен.

Бывший Президент Петр Порошенко заявляет, что против него открыли уголовное производство о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Петр Порошенко перенес похороны своего отца, чтобы прийти на судебное заседение.