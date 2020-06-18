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18 июня 2020, четверг, 17:09 137
Общество 2020-06-18T17:45:01+03:00
Українські Новини
Сторонники Порошенко двинулись от Печерского суда на Банковую требовать прекратить "политические репрессии"

Сторонники Порошенко двинулись от Печерского суда на Банковую требовать прекратить "политические репрессии"

Кира Молчанова
Киев, Митинг, Печерский суд, Майдан, Парубий, Петр Порошенко

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубийпризывает протестующих возле здания Печерского суда Киева двигаться к Офису Президента и требовать от Президента Владимира Зеленского прекратить "политические репрессии" против бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

"Нет репрессиям! Пройдемся к Банковой!.. Только сначала сформируем колонны...", - сказал он.

Среди тех, кто также призвал протестовать возле здания Офиса Президента, депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко и Владимир Вятрович (оба - фракция "Европейская солидарность"), а также телеведущий канала "Прямой", блогер Андрей Полтава.

Люди в колонне выкрикивают лозунги: "Майдан живе!", "Ганьба", "Зелю геть!", "Україні потрібен Порох", "Мова! Віра! Армія!".

Сторонники Порошенко на Майдане. Фото: Facebook Александр ВолчанскийСторонники Порошенко на Майдане. Фото: Facebook Александр Волчанский

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Порошенко считает принципиальным вопросом свое участие в судебном заседании по избранию ему меры пресечения в четверг, несмотря на смерть отца.

Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Офис генерального прокурора просит Печерский районный суд Киева должен был избрать бывшему Президенту Петру Порошенко, которому сообщили о подозрении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 10 млн гривен.

Бывший Президент Петр Порошенко заявляет, что против него открыли уголовное производство о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Петр Порошенко перенес похороны своего отца, чтобы прийти на судебное заседение.

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