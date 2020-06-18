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18 июня 2020, четверг, 11:32 154
Верховная Рада и партии 2020-06-18T12:30:02+03:00
Українські Новини
Рада отказалась одобрить программу деятельности Кабмина

Рада отказалась одобрить программу деятельности Кабмина

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Программа деятельности правительства, Программа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада отказалась одобрить программу деятельности Кабинета Министров.

За принятие проекта постановления №3330 проголосовали 207 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Доработанная программа предусматривала среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%, обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% от запланированного объема ВВП, а также 10% валового внутреннего продукта Украины будут формировать IT-отрасль.

По социальному блоку Кабмин намеревался концентрировать внимание на ежегодном перерасчете пенсий для 11 млн пенсионеров, упрощении порядка назначения субсидий, росте на 10% количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу "деньги ходят за человеком", и повышении размера помощи более 32 тыс. опекунов на 43 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Программа также предусматривала организацию образовательного процесса в новом учебном году (2020/2021) в условиях пандемии COVID-19, создание градостроительного кадастра на государственном уровне, повышение Украиной показателя "Индекса восприятия коррупции" с 30 до 60 баллов, усовершенствование государственных жилищных программ, установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год, а также введение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, программа Кабмина предусматривает введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021.

Программа Кабмина предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты.

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