Против Порошенко открыли дело в связи с получением томоса и созданием ПЦУ

Бывший Президент Петр Порошенко, который уже прибыл в суд по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко, заявляет, что против него открыли уголовное производство о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом он заявил журналистам возле Печерского суда, где будет рассматриваться мера пресечения для него, передают Українськi Новини.

"Оказывается они открыли против меня еще одно дело. Дословно цитирую, я ничего не придумываю, - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил он.

Сторонники встретили данное заявление криками "Ганьба".

Также бывший Президент считает, что все обвинения против него написаны в Кремле.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева 18 июня рассматривает избрание для бывшего Президента Петра Порошенко меры пресечения.

Также больше двух тысяч сторонников Порошенко протестуют у суда против "политического преследования".