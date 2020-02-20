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20 февраля 2020, четверг, 07:41 557
Общество 2020-02-20T08:18:43+02:00
Українські Новини
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами уже в Украине: ожидают посадки в "Борисполе"

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами уже в Украине: ожидают посадки в "Борисполе"

Ольга Фандорина
Самолет, Коронавирус, Эвакуация, эвакуация украинцев из Китая, эвакуация украинцев из Уханя
Самолет. Фото: Информатор
Самолет. Фото: Информатор

Сегодня, 20 февраля, в 8.00 в Украину прилетел самолет с украинцами и иностранными гражданами из Китая. Об этом сообщается на информационном табло в аэропорту "Борисполь" и по данным Flightradar24

Судя по табло в аэропорту "Борисполь" время посадки все время смещается и теперь он приземлиться в 8:10.

Тем временем, в аэропорту Харькова медики в защитных костюмах

"На выезде на взлетную полосу три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", – написала харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook. Ниже публикуем фото с ее страницы. 

аэропорт Харькова

Скорые в Харькове. Фото: Татьяна ДоцякСкорые в Харькове. Фото: Татьяна Доцяк

Также сообщалось, что самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев и граждан других стран из пораженного коронавирусом китайского Уханя, совершил посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. На борт самолета SkyUp сели 73 пассажира, а четырем отказали в эвакуации.

Самолет рейса PQ7302 прибыл в аэропорт Алматы в 4:37 по местному времени (00:37 по киевскому времени).

На борту самолета находились двое граждан Казахстана, которые сошли с борта в аэропорту Алматы.

После этого Boeing в 5:34 по местному времени (01:34 по киевскому времени) вылетел в международный аэропорт "Борисполь". Также в 7:13 самолет протелел Одессу и Херсон, он уже над украинской сушей. 

Сообщается, что в 7:28 судя по онлайн-радару, направление движения самолета больше в сторону Харькова, а не Киева. 

Скриншот полета самолета с украинцами. Фото: flightradar24.comСкриншот полета самолета с украинцами. Фото: flightradar24.com

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек. Также Украина отказалась эвакуировать девушку из-за наличия у нее собаки.

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