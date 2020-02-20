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20 лютого 2020, четвер, 08:17 250
Суспільство 2020-02-20T11:15:02+02:00
Українські Новини
Літак з евакуйованими з Уханя українцями прилітає в "Бориспіль"

Літак з евакуйованими з Уханя українцями прилітає в "Бориспіль"

Ольга Фандорина
аеропорт
Самолет. Фото: Информатор
Самолет. Фото: Информатор

Сьогодні, 20 лютого, в Україну прилетів літак з українцями та іноземними громадянами з Китаю. Про це повідомляється на інформаційному табло в аеропорту "Бориспіль" і за даними Flightradar24. Судячи по табло в аеропорту "Бориспіль" час посадки весь час зміщується і тепер він приземлитися о 8:10.

Тим часом, в аеропорту Харкова медики в захисних костюмах.

"На виїзді на злітну смугу три швидких, екіпаж в захисних костюмах. Тільки прибули кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть:" На всякий випадок тут ", - написала харківська журналістка Тетяна Доцяк в своєму Facebook. Нижче публікуємо фото з її сторінки. 

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Швидкі в Харкові. Фото: Тетяна Доцяк Швидкі в Харкові. Фото: Тетяна Доцяк 

Літак рейсу PQ7302 прибув в аеропорт Алмати в 4:37 за місцевим часом (00:37 за київським часом).

На борту літака перебували двоє громадян Казахстану, які зійшли з борту в аеропорту Алмати.

Після цього Boeing в 5:34 за місцевим часом (01:34 за київським часом) вилетів в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також в 7:13 літак пролетів Одесу і Херсон, він вже над українською сушею.

Повідомляється, що в 7:28 судячи з онлайн-радару, напрямок руху літака більше у бік Харкова, а не Києва.

Скріншот польоту літака з українцями. Фото: flightradar24.comСкріншот польоту літака з українцями. Фото: flightradar24.com

Як повідомляли Українські Новини, на борт літака з Уханя не пустили чотирьох людина. Україна відмовилася евакуювати дівчину з-за наявності у неї собаки.

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Літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя
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