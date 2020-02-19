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19 февраля 2020, среда, 22:45 15
Общество 2020-02-19T22:47:12+02:00
Українські Новини
Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой

Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, Китай, Ухань, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая
Анастасия Зинченко. Фото: Instagram/nastyazinchenko_
Анастасия Зинченко. Фото: Instagram/nastyazinchenko_

На самолет, который вылетел сегодня из Уханя не попала украинка Анастасия Зинченко. Она не смогла вылететь поскольку посольство Украины не позволило девушке забрать домой свою собаку.

Об этом девушка написала в своем аккаунте в Instagram.

"Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу", - написала девушка.

Девушка также сообщила, что поскольку не полетела, пыталась пойти в магазин за продуктами, но по новым правилам жилищного комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам.

Причиной отказа стали Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и приказ номер 553 от 16.11.2018, статья 24. В нем указано, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и прочие документы, для того, чтобы пройти все санитарные нормы.

Девушка отметила, что у Миши (кличка собаки) есть паспорт с прививками (прививки до 2020.06.30) и есть чип. Она также была готова за свои деньги отправить собаку в карантин и сделать все необходимые документы после того, как их эвакуируют.

В Ухане это сейчас сделать невозможно из-за того, что город полностью закрыт и ветеринарные клиники не работают.

"Сотрудник украинского посольства уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они", - написала девушка.

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек.

Кроме того, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.

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