Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой

Об этом девушка написала в своем аккаунте в Instagram.

"Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу", - написала девушка.

Девушка также сообщила, что поскольку не полетела, пыталась пойти в магазин за продуктами, но по новым правилам жилищного комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам.

Причиной отказа стали Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и приказ номер 553 от 16.11.2018, статья 24. В нем указано, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и прочие документы, для того, чтобы пройти все санитарные нормы.

Девушка отметила, что у Миши (кличка собаки) есть паспорт с прививками (прививки до 2020.06.30) и есть чип. Она также была готова за свои деньги отправить собаку в карантин и сделать все необходимые документы после того, как их эвакуируют.

В Ухане это сейчас сделать невозможно из-за того, что город полностью закрыт и ветеринарные клиники не работают.

"Сотрудник украинского посольства уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они", - написала девушка.

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек.