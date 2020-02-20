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20 февраля 2020, четверг, 11:29 500
Общество 2020-02-20T11:45:15+02:00
Українські Новини
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядит санаторий, в который должны доставить граждан

Эвакуация украинцев из Китая: как выглядит санаторий, в который должны доставить граждан

Анна Рудык
эвакуация украинцев из Уханя, Эвакуация украинцев, Санаторий, Новые Санжары

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что украинцев, эвакуированных из Уханя (Китай), доставят в полтавский санаторий Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Фотографии санатория опубликованы на официальном сайте учреждения.

Так, отмечается, что место, где расположен санаторий, обладает уникальными природными ресурсами. 

Санаторий, куда должны привезти эвакуированных из Уханя. Фото: сайт НГУСанаторий, куда должны привезти эвакуированных из Уханя. Фото: сайт НГУ

"Минеральная вода "Новосанжарская" имеет оздоровительные и лечебные свойства (специалисты говорят, что по своим органическим свойствам и химическому составу близка к "Ессентуки-17"). Здесь же на территории расположен питьевой бювет", - говорится на сайте.

Отмечается, что отдыхающие проходят процедуры и диагностику на новейших аппаратах известных производителей медицинского оборудования из Германии, Голландии, Словении, а также некоторых отечественных фирм.

Отметим, что Новые Санжары - поселок городского типа, население которого составляет около 8 тыс. человек. От Полтавы пгт находится примерно в 40 километрах.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.

Также Українські Новини ведут онлайн-трансляцию эвакуации граждан из Уханя.

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