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20 февраля 2020, четверг, 18:29 27
Общество 2020-02-20T18:30:48+02:00
Українські Новини
Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет, - МВД

Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет, - МВД

Валерия Драгомирова
МВД, Полиция Полтавской области, Эвакуация украинцев, Новые Санжары
"Новые Санжары" санаторий. Фото: сайт НГУ

Правоохранительные органы не рассматривают других вариантов размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан, кроме медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Да, других вариантов нет", - сказал он.

По его словам, эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары".

Также, отвечая на вопрос, почему так долго граждане едут в санаторий, Шевченко сообщил, что всему виной дальняя дорога и связанные с этим обстоятельства.

Полиция Полтавской области также подтвердила, что никакие другие варианты с размещением эвакуированных из Китая граждан не рассматриваются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в связи с блокированием местным населением размещения эвакуированных в "Новых Санжарах" рассматриваются и другие места обсервации (карантина).

Как сообщали Українськi Новини, 5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранных граждан в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Также Нацгвардия опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников "Новых Санжар".

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