Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет, - МВД

Правоохранительные органы не рассматривают других вариантов размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан, кроме медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.



"Да, других вариантов нет", - сказал он.



По его словам, эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары".



Также, отвечая на вопрос, почему так долго граждане едут в санаторий, Шевченко сообщил, что всему виной дальняя дорога и связанные с этим обстоятельства.



Полиция Полтавской области также подтвердила, что никакие другие варианты с размещением эвакуированных из Китая граждан не рассматриваются.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в связи с блокированием местным населением размещения эвакуированных в "Новых Санжарах" рассматриваются и другие места обсервации (карантина).



Как сообщали Українськi Новини, 5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранных граждан в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.



Также Нацгвардия опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников "Новых Санжар".