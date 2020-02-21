Что происходит в Новых Санжарах: почти всех задержанных отпустили, в больницах остаются 5 полицейских

В пятницу, 20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Эвакуация осуществлялась самолетом Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с дозаправкой в ​​Алматы (Казахастана). По предварительной проверке, проведенной в Китае, все пассажиры здоровы. После приземления в Украине людей автобусами повезли в медицинский центр в Новых Санжарах в Полтавской области, что вызвало у местных жителей волну протестов. Во время внезапной эскалации конфликта, когда приближались автобусы с украинцами для размещения на территории санатория, люди забросали автобусы камнями, потом начали бросать камни по работникам полиции, сопровождавшим эту колонну. Вследствие протестов разбиты окна в микроавтобусах, запуганные люди и 9 травмированных полицейских. Кроме полицейских за медицинской помощью обратился также один гражданский.

Правоохранители сообщили, что всего было задержано 24 человека, из них 17 утром и позже еще 7.

Около 20:00 полиция расчистила дорогу, а автобусы смогли попасть в медцентр.

Українські Новини ведут текстовую онлайн трансляцию события.

11:36 Гончарук в Раде также заявил, что информация о размещении эвакуированных из Уханя скрывалась из-за опасений провокаций.

"Первое, о чем мы думали - это безопасность людей, которых будут везти. Безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг. По ним могли случиться провокации, спецоперации. Поэтому мы даже маршрут не могли разглашать, которым мы будем ехать. Для этого собирались практически в тайном режиме принимали решение", - сообщил премьер.

11:34 Одна из эвакуированных украинок - Александра Волкова - показала, в каких условиях они будут отбывать карантин в Новых Санжарах. На видео из комнаты в stories в Instagrim, видно старые кровати и другая мебель, а также двери, у которых даже нет замка, зато есть ключ. Также женщина жалуется на то, что душ ударил ее током.

Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині — українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.

Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM — hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

11:30 По данным китайских медиков, уже четвертый день подряд количество смертей от коронавируса постепенно уменьшается, сообщает DW.

11:27 Эвакуированные украинцы делятся впечатлениями о "теплом" приеме в Украине.

Разбитое стекло в автобусе

Эвакуированная из Уханя украинка

11:23 Премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству заявил, что паника вокруг коронавируса в Украине связана, в том числе, и с информационной войной.

"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием, в том числе, и информационной войны, продолжающейся против нашей страны как изнутри, так и извне", - сказал Гончарук.

10:35 23 из 24 задержанных из-за событий в Новых Санжарах полиция отпустила домой. Наиболее агрессивному гражданину готовится подозрение. Речь идет о том, кто тяжело травмировал полицейского. Сейчас в больницах остаются 5 полицейских. Санаторий на месте, никто ничего не сжег, сообщении telegram-канал "UN - сливы и груши".

10:32 Полиция отмечает отсутствие нарушение правопорядка ночью пятницы, 21 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области, куда были размещены эвакуированные из Уханя (Китай), не было. Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"После заезда делегации наших соотечественников, после завершения правонарушений... люди разошлись по домам", - сказал он.

Сулаев отметил, что ситуация в поселке стабилизировалась, территория медцентра круглосуточно охраняется.

10:13 Ситуация у санатория с эвакуированными из Китая гражданами в поселке Новые Санжары Полтавской утром 21 февраля остается спокойной, сообщает "Радио Свобода".

На месте событий уже нет бойцов Национальной гвардии, дороги больше не перекрыты. Протестов у санатория нет.

9:40 Мировые СМИ пристально следят за ситуацией в Новых Санжарах.

8:30 Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности.

По его словам, на территории объекта для охраны людей остаются 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев - в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

"9 правоохранителей получили ранения, 5 из них - средней тяжести. В двух автобусах, которые везли людей, разбиты окна. Полиция уже возбудила уголовные производства. Видеоматериалов, чтобы идентифицировать тех, кто кидал камни - достаточно. Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - написал в своем телеграмм-канале Гончарук.

8:00 Правоохранители задержали подозреваемых в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя. Всего были задержаны 24 человека, из них 17 утром и позже еще 7, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совместного с премьер-министром Алексеем Гончаруком брифинге в Новых Санжарах.

21:49 Украинцы запустили флешмоб в поддержку украинцев, которые прибыли с Уханя #вірусунебоюсяязвами.

21:19 В результате потасовок во время заезда автобусов с эвакуированными из Уханя в Новые Санжары, пострадали 9 полицейских. Их забросали камнями, когда они сопровождали колонну автобусов. Сейчас граждан задержанных нет. Санаторий взято под охрану, говорится в сообщении telegram-канал "UN - сливы и груши".

21:16 Депутаты Новосанжарского поселкового совета просят президента Владимира Зеленского не оставляли на обсервацию на территории их поселка эвакуированных из Китая, сообщает пресс-служба Новосанжарского поселкового совета. Обращение местные депутаты направили президенту, министеру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Константину Касаю.

"Мы, депутаты поселкового совета, понимаем, что должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемическому режиму на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры по недопустимости размещения на территории Новосанжарского поселкового совета, в частности, в Медицинском центре "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины людей, эвакуированных из Китая", - говорится в обращении.

21:10 В комментарии РБК-Украина спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил о том, что после протестов будет задержано несколько человек. Он отметил, что во время движения автобусов жители поселка вели себя агрессивно, в частности бросали камни в окна автобусов.

20:50 В Мнздраве напомнили, что инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на всех бортах предыдущих прямых рейсов, завершено. Во время медико-санитарного наблюдения у одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни. Все пассажиры - здоровы.

20:03 Автобусы заехали в медицинский центр Новых Санжар. Перед этим местные попытались перегородить им дорогу огромным костром. Но его быстро потушили, говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

20:00 Появилось видео с автобусами, которые въезжают в Новые Санжары. Люди машут руками.

19:57 Самолет Skyup, который эвакуировал наших и иностранных граждан, уже прошел необходимую дезинфекцию и готов к другим рейсов. Однако еще завтра будет у него будет технический день и он будет стоять без работы. И завтра станет известно, когда и куда он полетит в следующий рейс, сообщает telegram-канал "UN - сливы и груши".

19:51 Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

Всего приехало 7 автобусов.

Люди преграждают автобусам дорогу и вступают в конфликты с полицией, жгут автомобильные шины.

19:31 По информации журналиста "Страны", полиция в Новых Санжарах разогнала протестующих, освободив подъездную дорогу к медцентру. Было несколько потасовок, протестующие бросали камни в полицию. Один мужчина на автомобиле Нива хотел прорвать кордон полиции на что полицейские пробила колеса и жестко извлекли мужика из нивы.



Одна женщина кричала, что этот санаторий сгорит ночью.

19:10 Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", Нацгвардия расчистила дорогу в Новых Санжарах. Скоро приедут автобусы.

19:05 Новые Санжары правоохранители начали оттеснять местных жителей, протестующих против привоза людей.

18:35 Правоохранительные органы не рассматривают других вариантов размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан, кроме медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.



"Да, других вариантов нет", - сказал он.

18:32 Премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Полтавскую область.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавской области. Оперативный штаб Правительства работать в Новых Санжарах", - говорится в сообщении Telegram-канала Гончарука.

Гончарук. Фото: @PMHoncharuk

18:26 Протест с высоты птичьего полета.

18:25 Депутаты Новосанжарского поселкового совета призывают Президента Владимира Зеленского, министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, министра внутренних дел Арсена Авакова не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в медицинском центре "Новые Санжары". Об этом говорится в сообщении на сайте Новосанжарского поселкового совета, передают Українськi Новини.

С таким призывом они обратились также к депутату Верховной Рады Константину Касаю (фракция "Слуга народа", избран в Раду от Полтавской области по округу, в который входят Новые Санжары).

"Мы, депутаты поселкового совета, понимаем, что должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым оборудованием, препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", - говорится в сообщении.

18:19 Разговоры жителей Санжаров:

17:36 Температура тела у 3 оставшихся в Ухане (Китай) украинцев нормализовалось, посольство Украины в Китае решает вопрос их дальнейшего размещения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Китае в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"При последнем, 3-м медосмотре, перед посадкой в ​​самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у 3 украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и 1 гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет... К счастью, утром 20 февраля у всех 3 наших соотечественников температура тела была нормальная", - говорится в нем.

Посольство Украины в Китае сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан.

17:15 Кривой Рог (Днепропетровская область) подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом COVID-19. Об этом Українським Новинам сообщила главный врач Криворожской инфекционной больницы Елена Патроева.

Подготовлены 10 боксов в инфекционной больнице и 5 боксов в 7-й городской больнице. Они отличаются от обыкновенных боксов двумя степенями защиты внутреннего помещения – тамбурами и шлюзами. Для медиков подготовлены ламинированные защитные костюмы, специальные респираторные маски, очки и перчатки. Для точного определения диагноза человека будут брать мазок из зева, и отправлять на анализ в Центр общественного здоровья в Киев.

17:13 Автобусы с прилетевшими украинцами до Новых Санжар так и не доехали. Хотя по времени уже и должны были.

По данным источников "Страны" в МВД из-за блокады жителей Санжар движение автобусов притормозили. Рассматривается вариант повезти их в другое медучреждение в другом городе.

17:00 Прямая трансляция: как принимают эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах:

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16:56 Служба безопасности Украины устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковых информацией о якобы обнаружении в Украине вируса covid-19", - сказано в нем.

16:46 Национальная гвардия опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области.

16:20 Полтавский облсовет 21 февраля соберется на внеочередную сессию, в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя, сообщает телеканал "Центральный".

15:59 Правительство ответило на самые распространенные вопросы о ситуации вокруг эвакуации людей.

15:30 Женщина из Кривого Рога, которая ждет свою дочь говорит об угрозах, которые поступали девушке после того, как она рассказала журналистам свою историю об эвакуации, пишет ВВС News Украина.

"Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - возмущается Светлана.

15:11 Как сообщает telegram-канал "UN - сливы и груши", по последней информации, персонал санатория "Новых Санжар", который оставался на месте, также вывезен. То есть санаторий пока полностью пустой. На территории только коты ходят, и то, пока их никто не выловил.

14:50 В Новые Санжары приехал Арсен Аваков. Об этом сообщает в Facebook председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новых Санжар. Глава МВД заверил: эвакуированые украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - написал Синегубов.

14.25 В сети появились фотографии экипажа самолета, который привез украинцев из Уханя в Харьков. Журналист Александр Махов рассказал, что экипаж в шоке от реакции на вернувшихся граждан.

Экипаж спасательной миссии из Уханя. Фото: Александр Махов

14.10 В Новых Санжарах местные жители начали перекрывать дороги трактором и другой с/х техникой. Их оттесняют силовики, все вокруг заволокло дымом.

13.44 В санатории Новых Санжар, в которых будут проходить карантин эвакуированные из Уханя украинцы, часть персонала перевезли в другое место, еще часть осталась на месте, а также часть работников написала заявление на увольнение, сообщает telegram-канал UN - сливы и груши.

13.31 Жители Новых Санжар блокируют дороги во главе со священником в связи с чем произошли стычки с правоохранителями. На улицах города много военной техники, полиции, пожарных.

13.21 Все пациенты медцентра "Новые Санжары" в Полтавской области перевезены в другой санаторий еще вечером 19 февраля.

13.17 Все эвакуированные из Уханя украинцы сошли с самолета. Пограничники в общей сложности оформили 94 человека. Пограничники оформляли прибытие эвакуированных из китайского Уханя у трапа в защитном снаряжении. Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

13.03 Эвакуированных из Уханя доставят в Новые Санжары пять автобусов в сопровождении полиции.

12:26 Глава Харьковской ОГА Кучер сказал, что уже заканчивают осмотр украинцев, прибывших из Китая, и скоро их повезут в Новые Санжары. Также опубликовано видео, как украинские специалисты поднимаются на борт самолета.

12:10 Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала пост в Facebook, где сообщила, что пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к отправлению в место обсервации.

11.54 Самолет рейса SPQ1117 с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков", сообщает flightradar24.

Маршрут самолета с эвакуированными украинцами. Фото: flightradar24

11.34 У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Ухань не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний, говорится в сообщении МОЗ.

Также стало известно, как выглядит санаторий, куда собираются доставить людей из Уханя.

11:10 Самолет вылетел из Борисполя в Харьков, откуда автобусы с эвакуированными людьми выдвинутся в Новые Санжары, где сейчас протестуют местные жители.

11.00 От самолета с украинцами забрали трап - борт готовится к вылету в Харьков.

10.33 В салоне самолета с эвакуированными украинцами появились люди в специальных защитных костюмах, которые раздают пассажирам коробки с неизвестным содержимым.

10.11 Под Полтавой продолжаются протесты местных жителей против перемещения эвакуированных из Уханя украинцев в местный санаторий.

9.58 МВД сообщает, что самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в 9:40 утра. В "Борисполе" он проведет дозаправку и направится в аэропорт Харькова.

9.50 Эвакуированные из Уханя украинцев и иностранных граждан повезут в полтавский санаторий. На подъезде к нему люди фурой перекрыли дорогу, сообщает UN - сливы и груши. В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными

9.40 Самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился. Фото: Страна

9.39 В аэропорт "Борисполь" приехали автобусы ГСЧС и людей в белой спецформе.

Автобусы ГосЧС. Фото: Страна

9.30 Самолет из Уханя начал снижение для захода на посадку в "Борисполе".

Маршрут самолета с эвакуированными украинцами. Скриншот Radarbox24

9.25 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя в самолете, который уже прилетел в Украину, но еще не приземлился. Для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечено 33 спасателя.

9.14 Самолет движется в сторону Киева. - на онлайн-табло в аэропорту "Борисполь" сообщается, что время его прибытия - 9.37.

Маршрут самолета с эвакуированными украинцами. Скриншот Radarbox24

9.08 В аэропорт Харькова съезжаются спасательные и медицинские автомобили.

Автомобили спасательных служб в Харькове. Фото: Татьяна Доцяк

8:52 Треккинговые онлайн сервисы Flightradar и Radarbox24 показывают, что самолёт с эвакуированными из Уханя пассажирами кружит над Харьковской областью.

8:40 Информация о времени посадки, судя по табло в аэропорту "Борисполь", все время смещается и теперь он приземлится в 8:56.

На информационном табло авиакомпании SkyUp самолет должен был прилететь в 8:05.

8:20 На сервисе Flightradar24 время прибытия также обновилось. Согласно данным, самолет прибудет в аэропорт уже в 9:13.

8:19 Тем временем, в аэропорту Харькова медики в защитных костюмах.

"На выезде на взлетную полосу три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", – написала харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.

7:28 Судя по онлайн-радару, направление движения самолета больше в сторону Харькова, а не Киева.

Как сообщали Українські Новини, на борт самолета из Уханя не пустили четырех человек. Также Украина отказалась эвакуировать девушку из-за наличия у нее собаки.