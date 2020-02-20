В Кабмине дали ответы на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе

Оперативный штаб правительства по вопросам предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV дал ответы на популярные вопросы среди граждан Украины о ситуации, которая сложилась вокруг эвакуации украинцев и иностранцев из Ухани (Китай).

Что происходит сейчас?

Самолет прилетел. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо, никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.

Где люди сейчас?

Сейчас все эвакуированные, экипаж самолета и сопровождающие лица специальным транспортом ГосЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции отправились в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Кого именно эвакуировали?

45 украинцев. Среди них семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после 2-недельной обсервации домой в свои страны также вернутся 27 иностранцев.

Как будет происходить обсервация?

14-дневный срок усиленного медицинского наблюдения в специально отведенном месте. Люди обеспечены всем необходимым. Как эвакуированные, так и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. Усиленная охрана и круглосуточное наблюдение врачей.

Условия обсервации?

Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.

Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Что с персоналом объекта?

Персонал, ранее работавший в "Новые Санжары", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

Готовы ли медучреждения страны?

Заведения по всей Украине готовы при необходимости оказывать необходимую помощь. Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

Что будет после обсервации?

Украинцы, которые без симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.

А если у кого-то из людей ухудшится самочувствие?

На локации 24/7 находятся врачи. Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме этого, рядом постоянно дежурить машина экстренной помощи.

А если у кого-то окажется подозрение коронавирус?

Срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус.

Что будет с этим самолетом, который совершил эвакуацию?

Самолет пройдет обработку санитарно-эпидемиологической службы. На самолете заменят также фильтры системы кондиционирования. После дезинфекции и технических работ самолет будет готов к дальнейшей работе.

Какова ситуация в Украине?

Ни одного случая болезни, вызванной коронавирусом в стране не зарегистрировано. В понедельник прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершено. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода связывались с пассажирами. Мы точно можем сказать - они здоровы. Оснований для беспокойства нет.

Как сообщали Українські Новини, часть персонала "Новых Санжар" уволилась перед эвакуацией украинцев, остальных вывезли.

Тем временем, местные жители в Новых Санжарах начали оказывать сопротивление правоохранительным органам, а те в свою очередь задерживать митингующих.