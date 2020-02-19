На борт літака з Китаю не пустили трьох українців

Сьогодні, 19 лютого, літак з українцями вилетів з Китаю. На борт літака SkyUp сіли 73 пасажири, а чотирьом відмовили в евакуації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Трьох українців і одну іноземку не пропустили на етапі огляду китайськими медиками. Вони знаходяться в Ухані під наглядом китайських лікарів. Українські консули з ними на зв'язку.

Решти українців та іноземців ще раз перевірили українські медики, які супроводжують цей рейс.

"Евакуація проходить у штатному режимі. В уряду є чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак уже вилетів. Всі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Серед евакуйованих - сім'я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти.

Як повідомляли Українські Новини, Україна евакуює з Уханя (Китай) 48 українських і 29 іноземних громадян.

Крім того, МОЗ засекретило два місця, які вибрав для утримання евакуйованих з Китаю людей.