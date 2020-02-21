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21 февраля 2020, пятница, 13:28 77
Общество 2020-02-21T13:40:16+02:00
Українські Новини
Переселенцы привезли продукты в Новые Санжары

Переселенцы привезли продукты в Новые Санжары

Кира Молчанова
Переселенцы, Новые Санжары, Полтавская область, Ухань, Эвакуация украинцев
Переселенцы привезли продукты. Фото: facebook.com/quick2reply
Переселенцы привезли продукты. Фото: facebook.com/quick2reply

К воротам санатория, где находятся эвакуированные из Китая украинцы, переселенцы из Донецка привезли продукты питания.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Владимир Рунец.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что могли", — написал он и показал фотографию привезенного — ящики с апельсинами, гранатами, сладостями, кофе и "Кока-колой".

По его словам, от интервью переселенцы отказались.

Как сообщали Українські Новини, полиция отпустила 23 задержанных вследствие беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, 5 правоохранителей госпитализированы.

20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев.

Также был задержан человек, которого подозревают в бросании камней в автобус с эвакуированными людьми.

В это время сами эвакуированные люди рассказали о своих впечатлениях от встречи в Новых Санжарах. По их словам, им стыдно перед маленькими детьми за действия соотечественников.

Чтобы показать, что опасности заражения нет, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести 2 недели в медицинском центре "Новые Санжары" вместе с эвакуированными украинцами.

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