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20 февраля 2020, четверг, 09:05 223
Общество 2020-02-20T09:05:16+02:00
Українські Новини
Эвакуированных из Уханя украинцев готова транспортировать ГосЧС

Эвакуированных из Уханя украинцев готова транспортировать ГосЧС

Ольга Фандорина
ГосЧС, Коронавирус, ГосЧС Украины, Эвакуация, эвакуация украинцев из Уханя
ГосЧС. Фото: telegraf.com.ua
ГосЧС. Фото: telegraf.com.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя в самолете, который уже прилетел в Украину, но еще не приземлился. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечено 33 спасателя.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ДСНС и привлечено 33 спасателя", - сообщили в ГСЧС.

Тем временем, в Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику.

Также колонны Нацгвардии выехали в "Борисполь" встречать эвакуированных из Уханя украинцев.

Тем временем, в аэропорт Харькова съезжаются спасательные и медицинские автомобили.

А Минздрав не рассказал, где разместят эвакуированных из Китая украинцев.

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