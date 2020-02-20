Эвакуированных из Уханя украинцев готова транспортировать ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя в самолете, который уже прилетел в Украину, но еще не приземлился. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечено 33 спасателя.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ДСНС и привлечено 33 спасателя", - сообщили в ГСЧС.

Тем временем, в Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику.

Также колонны Нацгвардии выехали в "Борисполь" встречать эвакуированных из Уханя украинцев.

Тем временем, в аэропорт Харькова съезжаются спасательные и медицинские автомобили.

А Минздрав не рассказал, где разместят эвакуированных из Китая украинцев.