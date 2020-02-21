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21 февраля 2020, пятница, 17:25 39
Общество 2020-02-21T17:26:34+02:00
Українські Новини
Эвакуированные из Китая украинцы рассказали, чем их кормят в нацгвардийском медцентре

Эвакуированные из Китая украинцы рассказали, чем их кормят в нацгвардийском медцентре

Елизавета Кесельман
Полтава, Новые Санжары, Эвакуированные украинцы, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая

Эвакуированные из зараженного коронавирусом Уханя украинцы, которые находятся в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" рассказали, из чего состоит их дневной рацион.

Как заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая в данный момент находится вместе с прибывшими из Китая на карантине, находящиеся в медцентре питаются три раза в день, а поставкой питания занимается специальная кейтеринговая компания.

"В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - подчеркнула Скалецкая.

Так, 21 февраля завтрак соотечественников состоял из из свекольного салата, гречки, сардельки, сваренного яйца, хлеба с маслом, сока, рассказал один из эвакуированных. 

 

Скриншот инстаграм-истории:@Michael_yefimovСкриншот инстаграм-истории:@Michael_yefimov

Завтрак эвакуированных из Уханя украинцев.Скриншот:@Michael_yefimovЗавтрак эвакуированных из Уханя украинцев.Скриншот:@Michael_yefimov

Напомним, что на карантине в медцентре украинцы проведут 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине в Новых Санжарах.

Кроме того, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди.

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