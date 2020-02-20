Журналист опубликовал фото экипажа спасательной миссии из Уханя и рассказал, что они в шоке

Эвакуированные из Китая граждане во время полета из Уханя находились в хвостовой части самолета. Все они были в масках, при этом на борту не было ни одного человека с повышенной температурой тела. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист телеканала Украина 24 Александр Махов.

Также он сообщил, что весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов, так как бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих - "потому что Украина своих не бросает".

Александр рассказал, что сам самолет был поделен пополам: в одной части экипаж, медики, и он, затем буферная зона, чтобы ее пройти — нужно одевать специальный костюм, очки, респираторы.

"Пассажиры и экипаж в порядке. С температурой нет никого. Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Более суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию", - сообщил он.

А тем временем, как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: часть работников санатория уволилась.

Пограничники оформляли эвакуированных из Китая в защитном снаряжении.