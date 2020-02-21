Как поменять национальность?: эвакуированные украинцы делятся впечатлениями о "теплом" приеме

Эвакуированные из Уханя (Китай) украинцы начали делиться в социальных сетях своими впечатлениями от встречи на родине.

Об этом они пишут в сториз и на своих страницах в социальных сетях.

"Как поменять национальность?", "Спасибо за гостеприимность" и "Стыдно перед маленькими детьми, за действия этих "людей" – пишут в социальных сетях люди, вернувшиеся с Китая.

"Не думала, что наша страна настолько гнилая. Нам очень страшно", - комментирует прием дома еще одна эвакуированная украинка.

Разбитое стекло в автобусе

Эвакуированне из Уханя показали автобус, который забросали камнями

Автобус, в котором везли эвакуированных из Уханя

Эвакуированная из Уханя украинка

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Как сообщали Українськi Новини, правоохранители сообщили, что всего было задержано 24 человека, из них 17 утром и позже еще 7, после чего полиция отпустила 23 задержанных вследствие беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, 5 правоохранителей госпитализированы.

20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев.