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  • В Новых Санжарах начались стычки между правоохранителями и противниками эвакуации украинцев из Китая
20 февраля 2020, четверг, 10:55 620
Общество 2020-02-20T11:35:27+02:00
Українські Новини
В Новых Санжарах начались стычки между правоохранителями и противниками эвакуации украинцев из Китая

В Новых Санжарах начались стычки между правоохранителями и противниками эвакуации украинцев из Китая

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, Новые Санжары, Полтавская область, Митинги, Коронавирус

Возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" под Полтавой, куда должны привезти эвакуированных украинцев из Уханя, собрались около сотни местных жителей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Собравшиеся на акцию протеста боятся, что эвакуированные завезут в Украину опасный коронавирус. По информации, которая гуляет среди этих люди, самолет должен приземлиться в аэропорту "Полтава". Но народ намерен не пускать пассажиров в обычный санаторий, который, по их словам, не годится для изоляции, возможно, зараженных людей.

"На входе в медцентр "Новые Санжары собрались представители Новосанжарской громады, обсуждаем возможное заселение санатория инфицированными коронавирусом граждан Украины, которых привезли из Китая. Никто толком не знает ситуации. Слухи разные ходят. Народ против такой затеи. Да кто же тот народ слушает…", — сообщает издание.

Председатель Новосанжарской объединенной территориальной громады Инна Коба, которая тоже находится под стенами медицинского центра, журналистам "Полтавського ТБ" сообщила, что до последнего ничего не знала о летящем в Полтаву самолете из Китая. А с утра это событие планируется обсудить на внеплановой сессии поселкового совета.

Вмесе с тем, утром на месте протеста произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. 

"В Новых Санжарах (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией", - сообщает телеграмм-канал "ХС Харьков".

Как сообщали Українські Новини,  в Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику. В социальных сетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды из-за того, что к ним привезут украинцев из Китая.

Тем временем самолет самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" на дозаправку.

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