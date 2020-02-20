Эвакуированных из Уханя доставят в Новые Санжары пять автобусов в сопровождении полиции

5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранных граждан в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом журналистам сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, передают Українськi Новини. "5 автобусов будут перевозить этих людей. Полиция будет сопровождать их", - сказал он. Самолет, который прилетел с эвакуированными в аэропорт "Харьков" около 3 часов будет проходить дезинфекцию. Все эвакуированные сразу же будут пересажены в автобусы и не будут гулять по Харькову. Как сообщали Українськi Новини, 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве). Тем временем у пассажиров и экипажа не было обнаружено симптомов коронавируса. Всех пассажиров тщательно проверили медицинские работники. Ранее после завершения дозаправки в аэропорту "Борисполь", самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами приземлился в аэропорту "Харьков".