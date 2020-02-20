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20 февраля 2020, четверг, 13:00 380
Общество 2020-02-20T13:00:05+02:00
Українські Новини
Эвакуированных из Уханя доставят в Новые Санжары пять автобусов в сопровождении полиции

Эвакуированных из Уханя доставят в Новые Санжары пять автобусов в сопровождении полиции

Анна Рудык
Эвакуация украинцев, Эвакуация, Новые Санжары, эвакуация украинцев из Уханя
Эвакуация из Уханя. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский
Эвакуация из Уханя. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский

5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранных граждан в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом журналистам сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, передают Українськi Новини.

"5 автобусов будут перевозить этих людей. Полиция будет сопровождать их", - сказал он.

Самолет, который прилетел с эвакуированными в аэропорт "Харьков" около 3 часов будет проходить дезинфекцию.

Все эвакуированные сразу же будут пересажены в автобусы и не будут гулять по Харькову.

Как сообщали Українськi Новини, 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве).

Тем временем у пассажиров и экипажа не было обнаружено симптомов коронавируса. Всех пассажиров тщательно проверили медицинские работники.

Ранее после завершения дозаправки в аэропорту "Борисполь", самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами приземлился в аэропорту "Харьков".

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