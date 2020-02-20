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  • Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику
20 февраля 2020, четверг, 08:35 2023
Общество 2020-02-20T09:09:24+02:00
Українські Новини
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику

Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику

Таня Войтюк
Коронавирус, Полтавская область, Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал

В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными.

Об этом псообщет "24 канал".

В социальных сетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды. Скриншоты сообщений опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.

Скрин Скрин сообщения жителей Полтавской области

Сообщение местных жителей Полтавской областиСообщение местных жителей Полтавской области

В частности, владельцев автомобилей призывают собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

Бронетехника на въезде в город. Скриншот: 24 каналБронетехника на въезде в город. Скриншот: 24 канал

Информация о том, что туда якобы должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, накануне распространилась в социальных сетях и СМИ. Одновременно в Министерстве внутренних дел до сих пор официально не сообщили, куда именно поместят эвакуированных.

Как сообщали Українські Новини, треккинговые онлайн сервисы Flightradar и Radarbox24 показывают, что самолет с эвакуированными из Уханя пассажирами кружит над Харьковской областью.

Тем временем на борт самолета, предназначеного для эвакуации украинцев из Уханя, не пустили четырех человек.

Помимо этого, Украина отказалась эвакуировать девушку из-за собаки.

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