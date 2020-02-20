Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику

В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными. Об этом псообщет "24 канал". В социальных сетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды. Скриншоты сообщений опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time. Скрин сообщения жителей Полтавской области Сообщение местных жителей Полтавской области В частности, владельцев автомобилей призывают собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах. Бронетехника на въезде в город. Скриншот: 24 канал Информация о том, что туда якобы должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, накануне распространилась в социальных сетях и СМИ. Одновременно в Министерстве внутренних дел до сих пор официально не сообщили, куда именно поместят эвакуированных. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7jx6SYCyrz0" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, треккинговые онлайн сервисы Flightradar и Radarbox24 показывают, что самолет с эвакуированными из Уханя пассажирами кружит над Харьковской областью. Тем временем на борт самолета, предназначеного для эвакуации украинцев из Уханя, не пустили четырех человек. Помимо этого, Украина отказалась эвакуировать девушку из-за собаки.