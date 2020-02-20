Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику

Об этом псообщет "24 канал".

В социальных сетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды. Скриншоты сообщений опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.

Скрин сообщения жителей Полтавской области

Сообщение местных жителей Полтавской области

В частности, владельцев автомобилей призывают собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

Бронетехника на въезде в город. Скриншот: 24 канал

Информация о том, что туда якобы должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, накануне распространилась в социальных сетях и СМИ. Одновременно в Министерстве внутренних дел до сих пор официально не сообщили, куда именно поместят эвакуированных.

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Как сообщали Українські Новини, треккинговые онлайн сервисы Flightradar и Radarbox24 показывают, что самолет с эвакуированными из Уханя пассажирами кружит над Харьковской областью.

Тем временем на борт самолета, предназначеного для эвакуации украинцев из Уханя, не пустили четырех человек.

Помимо этого, Украина отказалась эвакуировать девушку из-за собаки.