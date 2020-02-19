На борт самолета из Уханя не пустили четырех человек

Сегодня, 19 февраля, самолет с украинцами вылетел из Уханя. На борт самолета SkyUp сели 73 пассажира, а четырем отказали в эвакуации. Об этом сообщает Правительственный портал.

Трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Они находятся в Ухане под наблюдением китайских врачей. Украинские консулы с ними на связи.

Остальных украинцев и иностранцев еще раз проверили украинские медики, сопровождающие этот рейс.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. У правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Среди эвакуированных - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Как сообщали Українські Новини, Украина эвакуирует из Уханя (Китай) 48 украинских и 29 иностранных граждан.

Кроме того, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.