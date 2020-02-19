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19 февраля 2020, среда, 22:21 36
Общество 2020-02-19T22:22:30+02:00
Українські Новини
На борт самолета из Уханя не пустили четырех человек

На борт самолета из Уханя не пустили четырех человек

Таня Войтюк
Эвакуация из Китая, Эвакуация украинцев, Ухань, эвакуация украинцев из Китая
Эвакуация украинцев. Фото: china.mfa.gov.ua
Эвакуация украинцев. Фото: china.mfa.gov.ua

Сегодня, 19 февраля, самолет с украинцами вылетел из Уханя. На борт самолета SkyUp сели 73 пассажира, а четырем отказали в эвакуации. Об этом сообщает Правительственный портал.

Трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Они находятся в Ухане под наблюдением китайских врачей. Украинские консулы с ними на связи.

Остальных украинцев и иностранцев еще раз проверили украинские медики, сопровождающие этот рейс.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. У правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Среди эвакуированных - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Как сообщали Українські Новини, Украина эвакуирует из Уханя (Китай) 48 украинских и 29 иностранных граждан.

Кроме того, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей. 

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