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  • С поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализниця" проверяет информацию
21 февраля 2020, пятница, 13:38 297
Общество 2020-02-21T13:39:14+02:00
Українські Новини
С поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализниця" проверяет информацию

С поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализниця" проверяет информацию

Ольга Фандорина
Поезд, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Укрзализниця

Укрзализныця проверяет информацию о пассажирке поезда Киев-Москва, которую сняли с рейса в российском Брянске из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

По предварительной информации, пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (Россия). Для исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, отцепили в Брянске.

"Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения - города Москва. Сейчас Укрзализныця в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне", - говорится в сообщении.

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