С поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализниця" проверяет информацию

Укрзализныця проверяет информацию о пассажирке поезда Киев-Москва, которую сняли с рейса в российском Брянске из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

По предварительной информации, пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (Россия). Для исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, отцепили в Брянске.

"Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения - города Москва. Сейчас Укрзализныця в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне", - говорится в сообщении.

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