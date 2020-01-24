Гончарук оскандалился с продажей Укрзализныци немцам, а Зеленский прогулял форум, ради которого полетел в Израиль

Гончарук оскандалился с продажей Укрзализныци немцам, а Зеленский прогулял форум, ради которого полетел в Изра

Зеленский готовит третий обмен пленными с Россией и ОРДЛО. Об этом он сказал в Израиле, куда он прилетел на форум памяти Холокоста. Но на сам форум он не пошел. "Решил отдать свое место людям, пережившим эту трагедию". Израильские власти были выразили недоумение таким решением украинского президента. Хотя некоторые израильские министры поступили точно так же. В общем, вместо форума Зеленский пошел к стене плача, посмотрите его фотку в кипе.



Гончарук сегодня снова оскандалился. В Даовсе он заявил, что хочет передать Укрзализныцю немецкой железной дороге "Дойчебан" на 10 лет в управление. И даже похвастался, что подписал соответствующий меморандум. В Украине премьера тут же начали критиковать за отсутствие открытого конкурса и вообще непонятно на каких условиях он отдает крупнейшую инфраструктурную компанию Украины в условиях войны с РФ. В итоге "Дойчебан" опроверг слова украинского премьера. Они готовы лишь консультировать наших железнодорожников.



Несмотря на решение Зеленского дать шанс правительству Гончарука поработать еще, вопрос с его отставкой окончательно не решен. Глава фракции Арахамия неожиданно заявил, что в Раде есть голоса за отставку премьера, но не было команды Зеленского. Депутаты склоны считать, что весной Гончарука отправят в отставку после получения кредита МВФ и запуска рынка земли, чтобы он смог забрать с собой негатив от этих реформ.

Пока правительство готовится к замене трех министров.



Арахамия в Давосе сильно оконфузился, заявив, что Украине нужно поставить на паузу интеграцию в ЕС и прекратить гармонизацию законодательства. Его тут же обвинили в смене внешнеполитического курса. Он пытался оправдаться, что это неправильный перевод. В итоге его слова дезавуировал вице-премьер Кулеба.



А вот посмотрите короткое видео, как Арахамия всухую проиграл публичную перепалку с Юлией Тимошенко.



Давая новый шанс Гончаруку Зеленский просил решить вопрос с безумно высокими зарплатами в Кабмине и госсекторе. Но, видимо, Гончарук не услышал своего руководителя. Спустя 5 дней после поручения президента глава Укрпочты Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более одного миллиона гривен. Он уточнил, что о поручении президента с ним никто не говорил. За год Смелянский зарабатывает более полумиллиона долларов. Это больше, чем оплата труда Трампа – ему в год платят лишь 400 тыс долларов.



Смелянский не единственный, кто получает космическую зарплату в госсекторе. Бывший журналист Найем в декабре получил почти полмиллиона как замглавы Укроборонпрома. А вот скандальный министр Бородянский забыл задекларировать свою заработную плату. Теперь депутаты требуют привлечь его к ответственности по закону о борьбе с коррупцией.



Кабмин опубликовал численность населения Украины. Нас 37,289 млн человек. Каждый десятый живет в Киеве. Перепись решили не проводить, подсчет провели косвенными методами. Считали в реестрах и у мобильных операторов.



Синоптики обещают завтра продолжение небольшого снега, который был сегодня.

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