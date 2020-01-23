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23 января 2020, четверг, 06:00 243 Карта
Жизнь 2020-01-23T06:00:03+02:00
Українські Новини
Снегопады, шквалы ветра и потепление: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Снегопады, шквалы ветра и потепление: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Надежда Комендантова
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Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

Атмосферный фронт северного циклона в четверг, 23-го января, постепенно уменьшит свое влияние на Западе и Севере Украины. Однако на остальной территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

Осадки, по словам синоптика, наиболее вероятны в восточных областях, в центральной части и местами на юге.

В то же время, северо-западный ветер еще удержится в Украине и будет порывистым, до сильного.

Температура воздуха предполагается без особого разделения на ночь и день, в течение суток около нуля, разве в Карпатах ночью до -3-8 градусов.

В Киеве ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем ​​в четверг - прекращение осадков. Ветер северо-западный, 7-12, местами сильные порывы 15-18 м / с.

"Не задерживайтесь под старыми ветвистыми деревьями, билбордами и конструкциями Температура воздуха ночью и днем ​​около нуля", - советует синоптик.

В то же время, Диденко прогнозирует, что в конце текущей - начале следующей недели придет потепление.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

Также синоптики прогнозируют, что зима придет весной, а лето будет аномально жарким.

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