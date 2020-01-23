подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 января 2020, четверг, 12:49 89
Президент 2020-01-23T12:50:07+02:00
Українські Новини
Украина начала переговоры с Россией об обмене пленными, - Зеленский

Украина начала переговоры с Россией об обмене пленными, - Зеленский

Таня Войтюк
обмен пленными, Владимир Зеленский, Россия, Минск, Военнопленные, Крымские татары
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Помимо того, что Офис генпрокурора открыл 14 дел по показаниям освобожденных пленных, Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис Президента.

Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц

"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский.

Ранее Українські Новини писали о том, сколько украинских политзаключенных остается в РФ

В плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске.

Также Офис Президента опубликовал полный список освобожденных украинцев, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Больше новостей о: обмен пленными Владимир Зеленский Россия Минск Военнопленные Крымские татары

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области
"Укрзализныцю" хотим отдать немцам в управление на 10 лет, - Гончарук
Новости
В "Слуге народа" есть четыре неформальные группы депутатов, - Арахамия 14:25
МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине 14:06
Зеленский в кипе помолился за Украину возле Стены плача 14:05
Арахамия прогнозирует, что три министра могут написать заявление об отставке 13:58
Глава представительства ЕС заверяет в простоте получения разрешения на въезд в ЕС с 2021 13:53
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украина начала переговоры с Россией об обмене пленными, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok