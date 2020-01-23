Украина начала переговоры с Россией об обмене пленными, - Зеленский

Помимо того, что Офис генпрокурора открыл 14 дел по показаниям освобожденных пленных, Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис Президента. Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц "И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский. Ранее Українські Новини писали о том, сколько украинских политзаключенных остается в РФ. В плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске. Также Офис Президента опубликовал полный список освобожденных украинцев, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.