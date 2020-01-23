Найем в "Укроборонпроме" в декабре получил 486,6 тыс. гривен зарплаты

Заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" Мустафа Найем получил заработную плату за декабрь 2019 года (с премией и надбавками) в размере 486 565 гривна, при должностном окладе в 43 000 гривен.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в декларации о доходах Найема в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, 27 декабря 2019 года замгендиректора "Укроборонпрома" получил 176 044 гривен.

При этом 2 декабря, согласно декларации, Найем получил 310 521 гривну зарплаты. Таким образом, общая сумма зарплаты, которую получил Найем в декабре составила 486,6 тысяч гривен.

В то же время госконцерн засекретил премии и надбавки Найема.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский решил не отправлять главу правительства Алексея Гончарука в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.

Ранее Найем объяснил, что получил 300 тысяч гривен в "Укроборонпроме" "за волонтерство".