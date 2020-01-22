Арахамия считает, что Украине пока не нужно гармонизировать законы с ЕС

В то время, как Зеленский заявил, что нужно взять Украину в ЕС вместо Британии, глава фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики так называемой "гармонизации национального законодательства" с законодательством Европейского Союза. Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает Укринформ. Так, Арахамия заявил, что на Украину давят многие соседние страны, склоняя к гармонизации законодательства. "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это не правильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют,", - отметил Арахамия. Арахамия подчеркнул, что Украине нужно сначала стать сильнее, а затем "синхронизироваться" с ЕС. "Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - считает глава "Слуги народа". Также Арахамия уверен, что в Украину будут приезжать инвесторы "ради использования наших различий". Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании. А Кулеба ранее заявлял, что Украина должна повременить со вступлением в союз с ЕС.