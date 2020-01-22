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22 января 2020, среда, 23:19 13
Верховная Рада и партии 2020-01-22T23:19:01+02:00
Українські Новини
Арахамия считает, что Украине пока не нужно гармонизировать законы с ЕС

Арахамия считает, что Украине пока не нужно гармонизировать законы с ЕС

Анна Рудык
Евросоюз, ЕС, Слуга народа, Давид Арахамия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

В то время, как Зеленский заявил, что нужно взять Украину в ЕС вместо Британии, глава фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики так называемой "гармонизации национального законодательства" с законодательством Европейского Союза. Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает Укринформ.

Так, Арахамия заявил, что на Украину давят многие соседние страны, склоняя к гармонизации законодательства.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это не правильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют,", - отметил Арахамия. 

Арахамия подчеркнул, что Украине нужно сначала стать сильнее, а затем "синхронизироваться" с ЕС.

"Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - считает глава "Слуги народа".

Также Арахамия уверен, что в Украину будут приезжать инвесторы "ради использования наших различий".

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании.

А Кулеба ранее заявлял, что Украина должна повременить со вступлением в союз с ЕС.

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