Зеленский в кипе помолился за Украину возле Стены плача

Сегодня, 23 января, Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль, но отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста. Вскоре после прилета он посетил Стену плача в Иерусалиме (Израиль) и помолился за мир в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине", - говорится в сообщении.

Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не исключает возможность встречи с Путиным в Израиле. В СМИ появилась информация, что у Путина заявили об отправлении Зеленским Путину запроса на встречу.

Ранее Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Напомним, Украина начала переговоры с Россией об обмене пленными, на которых обсудили крымских татар.