Дубинский просит НАПК наказать Бородянского, "забывшего" задекларировать свою зарплату

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") написал депутатское обращение в Национальное агентства по предотвращению коррупции (НАПК) с просьбой привлечь к ответственности министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который не указал в декларации о доходах свою заработную плату.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Электронная система доверия, говорите, пан Бородянский? Сначала разберитесь со своей электронной декларацией", - написал Дубинский.

Депутатское обращение А. Дубинского в НАПК. Фото: facebook.com/dubinsky

Дубинский прокомментировал намерения Бородянского создать "систему доверия к СМИ". Фото: facebook.com/dubinsky

Напомним, зарплата министра Бородянского за декабрь 2019 года составила 113 тыс. гривен, его заместителей - от 204,5 тыс. до 248 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 42,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает зарплату в 2 раза больше, чем Президент США Дональд Трамп.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет получил зарплату за декабрь 2019 года всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и материальную помощь.

В СМИ появились данные, что в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого.