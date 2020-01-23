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23 января 2020, четверг, 17:46 590 Документ
Верховная Рада и партии 2020-01-23T17:46:55+02:00
Українські Новини
Дубинский просит НАПК наказать Бородянского, "забывшего" задекларировать свою зарплату

Дубинский просит НАПК наказать Бородянского, "забывшего" задекларировать свою зарплату

Павел Твердохлиб
Александр Дубинский, Слуга народа, Владимир Бородянский, Минкультуры Украины, НАПК , зарплата министра, Декларация о доходах
Владимир Бородянский. Фото: Радио Свобода
Владимир Бородянский. Фото: Радио Свобода

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") написал депутатское обращение в Национальное агентства по предотвращению коррупции (НАПК) с просьбой привлечь к ответственности министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который не указал в декларации о доходах свою заработную плату.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Электронная система доверия, говорите, пан Бородянский? Сначала разберитесь со своей электронной декларацией", - написал Дубинский.

Депутатское обращение А. Дубинского в НАПК. Фото: facebook.com/dubinskyДепутатское обращение А. Дубинского в НАПК. Фото: facebook.com/dubinsky

Дубинский прокомментировал намерения Бородянского создать Дубинский прокомментировал намерения Бородянского создать "систему доверия к СМИ". Фото: facebook.com/dubinsky

Напомним, зарплата министра Бородянского за декабрь 2019 года составила 113 тыс. гривен, его заместителей - от 204,5 тыс. до 248 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 42,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает зарплату в 2 раза больше, чем Президент США Дональд Трамп.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет получил зарплату за декабрь 2019 года всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и материальную помощь.

В СМИ появились данные, что в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого.

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