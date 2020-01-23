подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 января 2020, четверг, 13:58 163
Верховная Рада и партии 2020-01-23T14:17:47+02:00
Українські Новини
Арахамия прогнозирует, что три министра могут написать заявление об отставке

Арахамия прогнозирует, что три министра могут написать заявление об отставке

Елена Новикова
Давид Арахамия, Кабмин, Алена Бабак, Денис Шмыгаль, Алексей Гончарук
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который заявил, что у партии найдутся голоса за отставку Гончарука, прогнозирует, что несколько министров Кабмина могут написать заявление об отставке. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українські Новини.

"Думаю, 2-3 министра могут (написать заявление об отставке). Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак обнаружила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля", - сообщил Арахамия.

Арахамия отметил, что в случае поддержи Президентом Владимиром Зеленским заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, "Слуга народа" проголосовала бы за его отставку.

"Скажу так: если бы Президент согласовал отставку, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы", - заявил депутат.

Политик уточнил, что идея с подачей заявления Президенту, а не Раде не была его идеей.

Парламентарий считает нецелесообразным досрочный роспуск Кабинета Министров и выступает за предоставление ему времени на выполнение обещаний.

"Вот представьте: вы дома делаете ремонт в квартире - вы же не хотите вдруг остановить ремонт и сказать: "Эта бригада пошла, новая пусть заходит". А когда новая заходит - всегда будет говорить, что предшественники сделали то не так, это не так, надо переделывать. Это будет дороже, дольше и невыгодно для вас", - говорит Арахамия.

Как сообщали Українськi Новини, 17 января Гончарук подал заявление об отставке, Зеленский заявил, что хочет дать шанс Гончаруку и его правительству.

17 января Гончарук предложил Раде уволить министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Также Арахамия сообщил, что 10 депутатов из "Слуги народа" требуют отставки Гончарука.

Больше новостей о: Давид Арахамия Кабмин Алена Бабак Денис Шмыгаль Алексей Гончарук

У "Слуги народа" есть голоса за отставку Гончарука...
Численность населения Украины составляет 37,3 млн ...
Комитет по организации госвласти рекомендует Раде ...
Гончарук подал представление о назначении главой М...
ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области
"Укрзализныцю" хотим отдать немцам в управление на 10 лет, - Гончарук
Новости
В "Слуге народа" есть четыре неформальные группы депутатов, - Арахамия 14:25
МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине 14:06
Зеленский в кипе помолился за Украину возле Стены плача 14:05
Арахамия прогнозирует, что три министра могут написать заявление об отставке 13:58
Глава представительства ЕС заверяет в простоте получения разрешения на въезд в ЕС с 2021 13:53
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украина начала переговоры с Россией об обмене пленными, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok