Численность населения Украины составляет 37,3 млн человек, - Дубилет

Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

Соответствующие данные представил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в ходе пресс-конференции в четверг, передают Українські Новини.

При этом, из указанного числа, 16,5 млн человек составляют лица трудоспособного возраста от 25 до 54 лет, 6,2 млн человек - лица в возрасте от 65 лет и старше, 5,7 млн человек - дети до 14 лет, 5,2 млн человек - лица зрелого работоспособного возраста от 55 до 64 лет и 3,6 млн человек - лица раннего работоспособного возраста от 15 до 24 лет.

Согласно исследованию, 20 млн человек составляют женщины и 17,3 млн человек - мужчины.

При этом население Киева составляет 3,7 млн человек.

По словам Дубилета, оценка численности населения проводилась 3 методами: комбинированный метод - данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств, данные реестров; комбинированный метод - данные половозрастной структуры населения и данные реестров; реестровый метод оценки численности неявного населения - данные госреестра физических лиц, определение активности и данные демографических показателей и миграции.

Оценка численности населения не охватывает неподконтрольные Украине территории Донецкой, Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность определённой исследованием численности населения не превышает 2,86%.

Как сообщали Українські Новини, Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице.

Ранее, 15 декабря, в Украине начался второй этап пробной переписи населения.