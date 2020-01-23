подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 января 2020, четверг, 11:35 65
Кабмин 2020-01-23T11:44:48+02:00
Українські Новини
Численность населения Украины составляет 37,3 млн человек, - Дубилет

Численность населения Украины составляет 37,3 млн человек, - Дубилет

Анна Рудык
Кабмин, Дмитрий Дубилет, Численность населения, Население Украины
Население. Фото: pixabay
Население. Фото: pixabay

Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

Соответствующие данные представил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в ходе пресс-конференции в четверг, передают Українські Новини.

При этом, из указанного числа, 16,5 млн человек составляют лица трудоспособного возраста от 25 до 54 лет, 6,2 млн человек - лица в возрасте от 65 лет и старше, 5,7 млн человек - дети до 14 лет, 5,2 млн человек - лица зрелого работоспособного возраста от 55 до 64 лет и 3,6 млн человек - лица раннего работоспособного возраста от 15 до 24 лет.

Согласно исследованию, 20 млн человек составляют женщины и 17,3 млн человек - мужчины.

При этом население Киева составляет 3,7 млн человек.

По словам Дубилета, оценка численности населения проводилась 3 методами: комбинированный метод - данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств, данные реестров; комбинированный метод - данные половозрастной структуры населения и данные реестров; реестровый метод оценки численности неявного населения - данные госреестра физических лиц, определение активности и данные демографических показателей и миграции.

Оценка численности населения не охватывает неподконтрольные Украине территории Донецкой, Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность определённой исследованием численности населения не превышает 2,86%.

Как сообщали Українські Новини, Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице.

Ранее, 15 декабря, в Украине начался второй этап пробной переписи населения.

Больше новостей о: Кабмин Дмитрий Дубилет Численность населения Население Украины

Правительство никуда не идет, мы не планируем ника...
Дубилет предлагает наносить штрих-код на акцизные ...
Киев стремительно растет: названа фактическая числ...
Умерших вдвое больше, чем рожденных: население Укр...
Зеленский прилетел в Израиль, но отказался участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста
Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020
Новости
НАБУ открыло два дела против Трубы 12:02
Неудачно высказалась: Новосад объяснилась за жалобы на зарплату 12:00
Прокуроры нашли время для представителя российского олигарха и отказались выслушать меня, — Капацына обратился к Рябошапке 11:59 Документ
Экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ сообщили о подозрении в присвоении 54 млн гривен 11:54 Дополнено
В аварии пострадали пять машин. Фото: Информатор
В Киеве столкнулись пять машин: на Саперно-Слободской пострадал мужчина и образовалась пробка 11:43
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украина выпустила еврооблигации на €1,25 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok