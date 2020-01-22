Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом говорится в сообщении на странице премьер-министра Алексея Гончарука в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс - это логическое продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года", - написал Гончарук.

Он отметил, что применение опыта успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзализныцей", - подчеркнул премьер.

Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

Гончарук подчеркнул, что ни о продаже, ни об аренде акционерного общества "Укрзализныця" речь не идет.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с премьер-министром Финляндии Санной Марин сотрудничество в сфере образования и возобновляемой энергетики на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).