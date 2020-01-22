подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
22 января 2020, среда, 20:07 23
Внешняя политика 2020-01-22T20:07:37+02:00
Українські Новини
Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве

Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве

Елизавета Кесельман
Deutsche Bahn, Мининфраструктуры, Меморандум, Сотрудничество
Deutsche Bahn.Фото: bahn.com
Deutsche Bahn.Фото: bahn.com

Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом говорится в сообщении на странице премьер-министра Алексея Гончарука в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс - это логическое продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года", - написал Гончарук.

Он отметил, что применение опыта успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзализныцей", - подчеркнул премьер.

Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

Гончарук подчеркнул, что ни о продаже, ни об аренде акционерного общества "Укрзализныця" речь не идет.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с премьер-министром Финляндии Санной Марин сотрудничество в сфере образования и возобновляемой энергетики на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Больше новостей о: Deutsche Bahn Мининфраструктуры Меморандум Сотрудничество

Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен
Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ
Новости
Пицца
Ресторан в Австралии испек пиццу длиной в футбольное поле, чтобы собрать средства на борьбу с пожарами 20:40
На Берлинале покажут уникальный фильм Сенцова, над которым он работал в российской тюрьме 20:11
ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику 20:08
Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве 20:07
Зеленский заявил, что нужно взять Украину в ЕС вместо Британии 19:58
больше новостей
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok