Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США

Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что получает зарплату 1 миллион 24 тысячи гривен, что выше, чем у президента США Дональда Трампа, который получает 33,3 тыс. долларов в месяц (около 800 тыс. гривен по курсу НБУ).

О своей зарплате Смелянский рассказал журналистам.

"За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен", - сказал директор "Укрпочты".

Таким образом, зарплата Смелянского, которая составила 1,024 млн гривен за декабрь и, по его словам, в январе не изменилась, по курсу 24 гривны за доллар составляет $42,6 тыс. За 12 месяцев это $511 тыс. Зарплата Трампа фиксированная - 400 тыс. долларов в год. В свою очередь Смелянский еще может получать премии в квартал и за год по результатам работы.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 Игорь Смелянский будет получать 1,9 млн гривен зарплаты.

Тем временем, зарплата Смилянского выше, чем у главного почтмейстер США.

Пользователи социальных сетях возмутились из-за уровня зарплаты Смелянского.