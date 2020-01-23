подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
23 января 2020, четверг, 06:25 107
Общество 2020-01-23T06:25:02+02:00
Українські Новини
Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США

Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США

Ярина Вацяк
зарплаты чиновников, Укрпочта, Дональд Трамп, Игорь Смелянский, зарплата Смелянского
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский

Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что получает зарплату 1 миллион 24 тысячи гривен, что выше, чем у президента США Дональда Трампа, который получает 33,3 тыс. долларов в месяц (около 800 тыс. гривен по курсу НБУ).

О своей зарплате Смелянский рассказал журналистам.

"За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен", - сказал директор "Укрпочты".

Таким образом, зарплата Смелянского, которая составила 1,024 млн гривен за декабрь и, по его словам, в январе не изменилась, по курсу 24 гривны за доллар составляет $42,6 тыс. За 12 месяцев это $511 тыс. Зарплата Трампа фиксированная - 400 тыс. долларов в год. В свою очередь Смелянский еще может получать премии в квартал и за год по результатам работы.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 Игорь Смелянский будет получать 1,9 млн гривен зарплаты. 

Тем временем, зарплата Смилянского выше, чем у главного почтмейстер США.

Пользователи социальных сетях возмутились из-за уровня зарплаты Смелянского.

Больше новостей о: зарплаты чиновников Укрпочта Дональд Трамп Игорь Смелянский зарплата Смелянского

Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен
Вижу большой свет впереди: полная речь Зеленского в Давосе
Новости
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
Давос, зарплаты и бойцовский Кива 07:00 Новости дня
Как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ 06:45 Инфографика
Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США 06:25
Гривна упала в цене: курс валют на четверг 06:15
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok