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  • Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен
22 января 2020, среда, 18:26 155
Политика 2020-01-22T18:51:17+02:00
Українські Новини
Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен

Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен

Ярина Вацяк
зарплаты чиновников, Укрпочта, Игорь Смелянский, зарплата Смелянского

Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что в декабре получил зарплату более 1 миллиона гривен.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен", - сказал Смилянский.

На уточнение журналиста за что премии, он сказал, что премии за декабрь не было, потому что премии выплачиваются по результату квартала и итогу года. Есть надбавки за доступ к государственной тайне и отпускные.

Также Смелянский отметил, что из этой суммы заплатил все необходимые налоги.

На вопрос, считает ли он справедливой такую ​​зарплату, учитывая состояние отделений "Укрпочты" в регионах, он считает, что такое спрашивать не уместно.

"Смотрите, если уничтожать компанию 20 лет, а затем спросить у меня, чтобы я изменил все за год, то так не может быть. Только на услугах по доставке пенсии, мы потеряли 1 млрд гривен. Во-вторых, средняя заработная плата рядового персонала за три года, которые я работаю, изменилась вдвое. Когда я пришел - это где-то было 3000, сейчас это 6000 гривен", - отметил он.

Также Смелянский отметил, что к нему никто не обращался после поручения Президента Владимира Зеленского премьер-министру Алексею Гончарук пересмотреть уровень зарплат чиновников.

"Не обращался. Но еще раз, все зарплаты определяются согласно постановлению правительства, согласно контракту, который есть. Поэтому здесь никаких тайн нет", - сказал он.

Отметим, зарплата Зеленского за 2019 год составила 209 тыс. гривен. С июня ему ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 тыс. гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. Таким образом, зарплаты Смелянского в декабре хватит, чтобы оплатить 3 года работы Президента.

Напомним, 5 дней назад Зеленский решил не отправлять главу правительства в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний, одна из которых - "Укрпочта".

Зарплата Смилянского выше, чем у президента США Дональда Трампа и главного почтмейстер США.

Пользователи социальных сетях возмутились из-за уровня зарплаты Смелянского.

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