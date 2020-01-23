У "Слуги народа" есть голоса за отставку Гончарука, - Арахамия

Так, Арахамия заявил, что если бы Зеленский согласовал увольнение Гончарука, в Раде "нашлись бы" гооса за отставку премьера.

"Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук подал бы заявление в парламент — голоса в зале нашлись бы", — заявил Арахамия.

Арахамия рассказал, что после заявления Гончарука, которое он подал Зеленскому, Арахамия общался с премьером. Также с ним разговаривал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он добавил, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Гончаруку наладить взаимодействие с Радой.

Также премьер-министр Алексей Гончарук обещает до 4 февраля представить в Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства.