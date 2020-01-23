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23 января 2020, четверг, 12:20 57
Верховная Рада и партии 2020-01-23T12:20:38+02:00
Українські Новини
У "Слуги народа" есть голоса за отставку Гончарука, - Арахамия

У "Слуги народа" есть голоса за отставку Гончарука, - Арахамия

Анна Рудык
Давид Арахамия, Алексей Гончарук, Кабмин, Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Глава фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия, который считает, что Украине пока не нужно гармонизировать законы с ЕС, что в парламенте "нашлись бы" голоса за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если бы ее поддержал Президент Владимир Зеленский, решивший дать правительству действующего премьера еще один шанс. Об этом Арахамия заявил в интервью Украинской правде.

Так, Арахамия заявил, что если бы Зеленский согласовал увольнение Гончарука, в Раде "нашлись бы" гооса за отставку премьера.

"Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук подал бы заявление в парламент — голоса в зале нашлись бы", — заявил Арахамия.

Арахамия рассказал, что после заявления Гончарука, которое он подал Зеленскому, Арахамия общался с премьером. Также с ним разговаривал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он добавил, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Гончаруку наладить взаимодействие с Радой.

Также премьер-министр Алексей Гончарук обещает до 4 февраля представить в Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства.

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