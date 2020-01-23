В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю"

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует принимать в управление украинскую "Укрзализныцю". Об этом "DW" сообщили в пресс-службе компании.

"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.



Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров намерен передать акционерное общество "Укрзализныця" железнодорожной компании Deutsche Bahn.



"Укрзализныця" начала свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.



В ее состав входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.