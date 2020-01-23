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23 января 2020, четверг, 16:25 152
Внешняя политика 2020-01-23T16:27:00+02:00
Українські Новини
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю"

В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю"

Валерия Драгомирова
Консультация, Германия, Deutsche Bahn, Укрзализныця
Укрзализныця
Укрзализныця

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует принимать в управление украинскую "Укрзализныцю". Об этом "DW" сообщили в пресс-службе компании.

"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.


Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров намерен передать акционерное общество "Укрзализныця" железнодорожной компании Deutsche Bahn.

"Укрзализныця" начала свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.

В ее состав входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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