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23 января 2020, четверг, 09:05 33
Верховная Рада и партии 2020-01-23T09:08:07+02:00
Українські Новини
Кулеба опроверг заявление Арахамии о необходимости приостановить "синхронизацию" с ЕС

Кулеба опроверг заявление Арахамии о необходимости приостановить "синхронизацию" с ЕС

Анна Рудык
Давид Арахамия, Евроинтеграция, ЕС, Евросоюз, Дмитрий Кулеба
Давид Арахамия
Давид Арахамия

После заявления Арахамии о том, что Украине пока не следует гармонизировать законы с Евросоюзом, вицепремьер европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба опроверг данное заявление на своей странице в Facebook.

Так, Кулеба считает, что адаптацию законодательства Украине нужно проводить с выгодой для себя и осторожно относится к нормам, которые представляют вызов для украинской экономики.

"А общее правило таково - Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым”, - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, он уже обсудил этот вопрос с Арахамией и глава фракции "Слуга народа" поддержал эту точку зрения.

Арахамия также на своей странице в Facebook подтвердил слова Кулебы.

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями", - написал Арахамия.

Вместе с тем, он подчеркнул, что интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти – их нужно отстаивать при интеграции в ЕС, как это делают другие государства.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба ранее заявлял, что Украина должна повременить со вступлением в союз с ЕС.

А Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании.

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