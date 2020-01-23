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23 января 2020, четверг, 10:21 133
Президент 2020-01-23T10:21:40+02:00
Українські Новини
Зеленский прилетел в Израиль, но отказался участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста

Зеленский прилетел в Израиль, но отказался участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста

Анна Рудык
Всемирный форум Холокоста, Холокост, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль, но отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, решив уступить место украинской делегации людям, пережившим эту трагедию.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно", - написал он.

Президент заверил, что отказ от участия в форуме никоим образом не отменяет чествование украинской делегацией памяти жертв трагедии.

"На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - отметил он.

При этом Зеленский намерен в рамках визита провести запланированные встречи с Президентом, премьер-министром и спикером Кнессета (парламента) Израиля.

Ранее Зеленский принял решение посетить Израиль, несмотря на то, что в рамках памятных мероприятий израильская сторона не предусмотрела времени для его выступления.

От участия в форуме по этой причине отказался Президент Польши Анджей Дуда.

В то же время Президент России Владимир Путин выступит с речью в рамках мероприятия.

Зеленский допускает возможность встречи с Путиным в Израиле для обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не исключает возможность встречи с Путиным в Израиле.

Ранее Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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