Зеленский прилетел в Израиль, но отказался участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Израиль, но отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, решив уступить место украинской делегации людям, пережившим эту трагедию. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно", - написал он. Президент заверил, что отказ от участия в форуме никоим образом не отменяет чествование украинской делегацией памяти жертв трагедии. "На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - отметил он. При этом Зеленский намерен в рамках визита провести запланированные встречи с Президентом, премьер-министром и спикером Кнессета (парламента) Израиля. Ранее Зеленский принял решение посетить Израиль, несмотря на то, что в рамках памятных мероприятий израильская сторона не предусмотрела времени для его выступления. От участия в форуме по этой причине отказался Президент Польши Анджей Дуда. В то же время Президент России Владимир Путин выступит с речью в рамках мероприятия. Зеленский допускает возможность встречи с Путиным в Израиле для обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не исключает возможность встречи с Путиным в Израиле. Ранее Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.