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23 января 2020, четверг, 13:06 236
Общество 2020-01-23T13:21:30+02:00
Українські Новини
"Укрзализныцю" хотим отдать немцам в управление на 10 лет, - Гончарук

"Укрзализныцю" хотим отдать немцам в управление на 10 лет, - Гончарук

Валерия Драгомирова
Кабинет Министров, Алексей Гончарук, Deutsche Bahn, Укрзализныця
Укрзализныця. Фото: varianty.lviv.ua
Укрзализныця. Фото: varianty.lviv.ua

Кабинет Министров намерен передать акционерное общества "Укрзализныця" железнодорожной компании Deutsche bahn.

Об этом во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал он.

По словам Гончарука, это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к новым стандартам.

Премьер добавил, что о деталях еще нужно договариваться, официальные документы не подписаны, но политическое решение уже принято и это большой шаг.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен, увеличив доход на 12,8% до 83,4 млрд гривен.

"Укрзализныця" начала свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.

В ее состав входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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