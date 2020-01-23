"Укрзализныцю" хотим отдать немцам в управление на 10 лет, - Гончарук

Кабинет Министров намерен передать акционерное общества "Укрзализныця" железнодорожной компании Deutsche bahn.

Об этом во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.



"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал он.



По словам Гончарука, это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к новым стандартам.



Премьер добавил, что о деталях еще нужно договариваться, официальные документы не подписаны, но политическое решение уже принято и это большой шаг.



Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен, увеличив доход на 12,8% до 83,4 млрд гривен.



"Укрзализныця" начала свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.



В ее состав входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.